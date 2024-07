Natação de Votuporanga é campeã dos Jogos Regionais 

Equipe votuporanguense disputou 39 provas, conquistando 56 medalhas, sendo 28 de ouro, reforçando o histórico de uma das maiores potências da modalidade no Brasil.

A natação de Votuporanga/SP reiterou nos Jogos Regionais 2024, disputados em Araçatuba/SP, que é uma das maiores potências da modalidade no Brasil. Em águas araçatubenses, a equipe local disputou 39 provas, conquistando 56 medalhas, sendo 28 de ouro. As provas ocorreram na segunda (22.jul) e terça-feira (23) na piscina semiolímpica do Sesi de Araçatuba.

No quadro geral de medalhas, a equipe de Votuporanga foi seguida por São José do Rio Preto e Araçatuba. A vizinha Fernandópolis aparece na 7ª colocação.

Além dos quase 30 ouros, os votuporanguenses faturaram 16 pratas e 12 bronzes. Na classificação final por pontos, a equipe local venceu, tanto no feminino quanto no masculino.

A equipe da Prefeitura/Avonat/Unifev/Noroaço foi orientada pelos treinadores Alan de Souza Coutinho e Rowerton Lineu Murata Ghiotti, sob a supervisão do coordenador Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, e apresentou resultados muito bons. Alguns dos destaques são Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves e Emilly Lima Milani, cada uma responsável pela conquista de oito medalhas de ouro na competição.

Também conquistaram medalhas de ouro os atletas Rick Endrew de Melo da Silva, Eric Kenji Toma Silveira, Aline Gabrielly Lourenço, Pedro Kupper Clementin, Gabriel Boni Magosse, Gabriel Henrique Lima, Gabriel Dias de Lima, Bruno Rocha, Diego Nakabashi, Jackeline Faquini e Fernanda Gonçalves Chaves da Rocha.

As medalhas de prata foram conquistadas por Alyne Grabireli Lourenço, Matheus Henrique Santos, Gabriel Boni Magosse, Fernanda Gonçalves Chaves da Rocha, Pedro Kupper Clementin, Rick Endrew Mello da Silva, Jaqueline Faquini, Eric Kenji Toma Silveira, Gabriel Dias de Lima e Miguel Fernandes Toloi.

Já Julia Medrado Pereira, Guilherme Luiz Ferreira Leite, Diego de Lourenço Nakabashi, Miguel Fernandes Toloi, Bruno Rocha, Gabriel Henrique Lima, Fernanda Gonçalves Chaves da Rocha, Felipe Manchine, Gabriel Dias de Lima, Jaqueline Faquin e Maria Eduarda Ferreira Leite trouxeram medalhas de bronze para Votuporanga.

“Este resultado é muito significativo e encerra o primeiro semestre de 2024 com chave de ouro, mantendo a hegemonia regional da natação, que teve seu início em agosto de 2014 de forma tímida, e hoje se consolida como uma das equipes mais fortes e sólidas do Estado de São Paulo e do Brasil”, afirmou Xaninho.