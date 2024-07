PF investiga suspeito de comercializar consórcios ilegais em Votuporanga e região 

Operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (24). Clientes da empresa podem ter sido lesados com a promessa de compra de consórcios com a entrega de bens, que não era feita.

A Polícia Federal de Jales/SP cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de comercialização ilegal de consórcios em Fernandópolis/SP. A operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (24.jul).

O suspeito comercializava ilegalmente consórcios em Ilha Solteira/SP e Votuporanga/SP. Segundo as investigações, clientes da empresa podem ter sido lesados com a promessa de compra de consórcios com a entrega de bens, que não era feita, embora as parcelas fossem pagas rigorosamente.

A empresa não tem autorização do Banco Central (BC) para operar neste tipo de negócio. O BC é o órgão responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios. O prejuízo total da comercialização não foi divulgado.

Comercializar produtos financeiros, tais como consórcio, sem autorização do Banco Central, configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Todo o material apreendido será levado até a Polícia Federal em Jales e será periciado. Ninguém foi preso.