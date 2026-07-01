Natação de Votuporanga conquista 4º lugar geral na Copa São Paulo de Inverno 

Atletas apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer garantiram o vice-campeonato geral masculino na competição realizada em Catanduva.

Entre 46 equipes participantes da 18ª Copa São Paulo de Inverno de Nadadores Vinculados, a equipe de natação de Votuporanga conquistou o 4º lugar geral da competição, realizada entre os dias 26 e 28 de junho, em Catanduva. O município também garantiu o vice-campeonato geral masculino.

A competição reuniu equipes de diversas regiões do Estado e contou com provas individuais e de revezamento ao longo de três dias de disputas. A equipe votuporanguense também terminou na 16ª colocação entre as equipes femininas. Ao todo, os atletas conquistaram 24 medalhas, sendo nove de ouro, dez de prata e cinco de bronze.

Outro destaque da participação foi um feito inédito para a equipe: pela primeira vez, atletas de Votuporanga ocuparam as três posições do pódio em uma das provas, demonstrando o alto nível técnico alcançado pelo grupo durante a competição.

A participação da delegação contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibilizou transporte, alimentação e custeou as inscrições dos atletas, garantindo as condições necessárias para a disputa da competição estadual.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, os resultados refletem o trabalho desenvolvido pelos atletas, comissão técnica e o incentivo oferecido pelo município: “Essas conquistas são resultado da dedicação dos atletas, da qualidade do trabalho desenvolvido pela comissão técnica e do compromisso da Secretaria em incentivar o esporte. Nosso objetivo é oferecer condições para que as equipes representem Votuporanga nas principais competições e continuem alcançando resultados que enchem nossa cidade de orgulho.”