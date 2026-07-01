Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo de 43 anos foi flagrado no bairro São Cosme, na zona leste da cidade.

Um homem de 43 anos que estava foragido da Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29.jun), no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina da equipe da Força Tática, que circulava pela zona leste da cidade com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes e localizar criminosos procurados.

Na oportunidade, os PMs receberam uma denúncia anônima informando que um homem com mandado de prisão em aberto estava morando naquele bairro. Ao chegarem ao endereço indicado para checar a informação, os policiais militares cercaram o imóvel. Em seguida, o homem percebeu a aproximação das viaturas e tentou se esconder subindo na cobertura da residência. Apesar do esforço para não ser visto, as equipes conseguiram localizá-lo e prendê-lo.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.