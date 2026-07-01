Votuporanga entra na Rota da Cerveja do Estado de São Paulo com cervejaria artesanal 

Cervejaria artesanal do município fortalece o turismo, a gastronomia e o desenvolvimento econômico de Votuporanga.

A cervejaria artesanal Lord Lion, uma das primeiras do município, passou a integrar a Rota da Cerveja do Estado de São Paulo. O reconhecimento amplia a visibilidade de Votuporanga no turismo cervejeiro paulista e fortalece o município como destino de experiências ligadas à gastronomia, ao empreendedorismo e à produção artesanal.

O município também integra a Rota da Cerveja, Cachaça e Queijo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, roteiro que reúne produtores artesanais e proporciona aos visitantes uma imersão nos sabores, na cultura e nas tradições regionais. A rota contempla empreendimentos de Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Macedônia, Meridiano, Pedranópolis e Votuporanga, fortalecendo o turismo gastronômico e incentivando o desenvolvimento regional.

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande é formada pelos municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga, reunindo aproximadamente 245 mil habitantes e amplo potencial para o turismo de experiências.

O lançamento oficial da Rota da Cerveja do Estado de São Paulo será realizado no dia 1º de julho, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Votuporanga será representada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva, e pela empresária Danielle Pierini, fundadora da Lord Lion. A participação ocorre a convite do Governo do Estado, reforçando o reconhecimento de Votuporanga como integrante da Rota da Cerveja do Estado de São Paulo.

Fundada em 2019, em Votuporanga, a Lord Lion se consolidou como referência na produção de cervejas artesanais e passou a investir no turismo de experiências, tornando-se um importante atrativo do município.

A cervejaria recebe visitas técnicas de universidades, faculdades, escolas técnicas e grupos organizados, mediante agendamento, proporcionando aos visitantes uma imersão no processo de produção artesanal.

Para ampliar essa experiência, a cervejaria prepara um novo espaço para recepção de visitantes, com estrutura voltada a grupos fechados, projeto de implantação de bistrôs em frente à fábrica e experiências como degustações diretamente dos fermentadores. A proposta é transformar a visita à cervejaria em mais um motivo para que turistas escolham Votuporanga como destino.

Para a empresária Danielle Pierini, proprietária da Lord Lion, o propósito da cervejaria vai muito além da produção artesanal: “Nosso objetivo não é apenas receber turistas, mas criar motivos para que as pessoas escolham Votuporanga como destino. Queremos proporcionar experiências que unem gastronomia, cultura cervejeira, turismo industrial, inovação e hospitalidade, mostrando que a cerveja pode ser o ponto de partida para conhecer tudo o que a nossa cidade tem a oferecer.”

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o reconhecimento fortalece a estratégia do município de diversificar seus atrativos e consolidar o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico: “A presença da cervejaria na Rota da Cerveja do Estado de São Paulo e a participação de Votuporanga na Rota da Cerveja, Cachaça e Queijo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande reforçam o potencial turístico do município. São iniciativas que valorizam os empreendedores, fortalecem a identidade regional e ampliam o fluxo de visitantes, gerando desenvolvimento para toda a cadeia do turismo.”

As Rotas da Cerveja integram o programa Rotas de São Paulo, iniciativa do Governo do Estado que reúne 80 cervejarias e também contempla os roteiros da Cachaça, do Vinho, do Café e do Queijo. O objetivo é valorizar a produção paulista, incentivar o turismo regional e promover experiências ligadas à gastronomia, à cultura e aos empreendimentos locais.