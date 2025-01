Multipotencial ou necessidades curriculares?

O mercado de trabalho competitivo tem predisposto pessoas a desenvolverem diversas funções em áreas distintas. Bruno Borges da Silva divide seu tempo de trabalho entre quatro serviços diferentes e afirma que consegue ser produtivo em todos

@leidiane_vicente

Uma pergunta feita com muita frequência de adultos para as crianças é a famosa “o que você vai ser quando crescer?” A cultura desta questão carrega a decorrência do pensamento de gerações passadas de que com empenho e persistência, dedicados a uma área, poder-se-ia ser bem-sucedido.

Porém, as pessoas são diferentes e o mercado de trabalho que cada uma vai enfrentar, com as oportunidades e dificuldades, também é. Além do mais, existe o crivo da situação financeira de cada bolso.

O votuporanguense Bruno Borges da Silva tem 37 anos, durante uma década vem se dedicando a área de fabricação e manutenção em fornos crematórios. Em 2011, concluiu a formação em educação física e, em 2024, o curso de radialista. No mesmo ano, foi eleito Mister Votuporanga e Mister Brasil Estudantil 2025.

“A questão de exercer várias frentes de trabalho se deu, claro, pela questão financeira. De poder ter uma vida melhor, mas também pela opção profissional de aprender e exercer outras profissões, pois conhecimento nunca é demais”, afirma ele sobre seu vasto currículo.

Bruno pode ser considerado uma pessoa com multipotencial. O termo está relacionado a indivíduos que gostam de aprender coisas novas diariamente, são naturalmente curiosos e possuem grande facilidade de concluir as tarefas do cotidiano.

Se dividir entre tantas atribuições requer organização e resiliência. A maior parte da carga horária de trabalho dele é para a microempresa, que oferece serviços para fornos crematórios. Entretanto, atuar como comentarista esportivo e cumprir o calendário de eventos como mister fazem parte da agenda diária.

“A questão de organização do tempo é bem complicada. Muitas vezes, é curto em vista a tantas funções. Tenho dois filhos que também precisam da minha presença e atenção, mas tento organizar da melhor maneira possível para atender a todos”, diz Bruno sobre o agenciamento da vida profissional com a pessoal.

Para ele, o trabalho iniciou ainda na adolescência como ajudante de lava rápido, serviços gerais e servente de pedreiro. Aos 17 anos, conseguiu um emprego, conforme prevê a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em uma metalúrgica, onde iniciou no almoxarifado e, posteriormente, tornou-se soldador.

“Tendo em vista a competitividade e, cada vez mais, exigências do mercado de trabalho, também as oscilações das profissões, as pessoas tendem a ter mais de uma profissão para complementar renda e não ficarem presas a somente uma ocupação”, destaca o microempreendedor sobre a importância de ter uma multicarreira.

Apesar de se sentir produtivo em todas as suas profissões, ele declara que o afeto maior está na comunicação.

“Foi nela que descobri uma nova paixão, um novo Bruno, que não sabia que existia. Aprendi e aprendo muito a cada dia e sinto que tenho um futuro promissor nesta área”, revela o comentarista esportivo que, em meio a tantos encargos, conseguiu uma brecha para atuar em um filme, dirigido em Votuporanga.

Ao contrário de poder direcionar todo o potencial de uma pessoa exclusivamente a um único objetivo, dispondo de tempo suficiente para, por exemplo, desenvolver projetos. Se desdobrar em diversas profissões diferentes implica em dividir a energia vital em partes distintas, onde cada área vai ficar apenas com uma parcela desse foco.

“Se eu pudesse focar em apenas uma profissão, conseguiria ser mais produtivo nesta área. Mas, neste momento, ainda não é possível. Estou trabalhando muito para que num futuro próximo isso se concretize”, planeja Bruno, que apesar de lidar muito bem com todas as responsabilidades, o financeiro ainda é impeditivo para se dedicar exclusivamente.

No mercado de trabalho atual, existem pessoas de muitas gerações e idades divergentes operando. Algumas com carreiras consolidadas, outras em busca de melhores salários e oportunidades. No entanto, a gama competitiva entre currículos é imensa.

Vem daí a necessidade de ampliar horizontes e não recuar diante das dificuldades.

“Não tenha medo de arriscar. Busque se capacitar, adquirir conhecimento o máximo possível”, propõe o microempreendedor, radialista, educador físico e mister.