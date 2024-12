Dicas de Moda para o Verão Inspiradas nas Celebridades

Inspire-se nos looks das celebridades e descubra como transformar seu estilo com acessórios exclusivos encontrados na loja Aline Sá.

O verão está chegando, e com ele, a vontade de renovar o guarda-roupa com peças que combinem frescor, estilo e praticidade. Para ajudar você a brilhar nesta temporada, reunimos as tendências mais quentes do momento e os looks inspirados em celebridades que ditam moda.

Tênis Branco para um Estilo Versátil – Inspirado por Sasha Meneghel

O tênis branco segue como o curinga perfeito para o verão. Sasha Meneghel, com seu estilo casual e elegante, é prova de que essa peça vai bem com tudo, desde vestidos leves até conjuntos de alfaiataria. Aposte em modelos confortáveis, com detalhes modernos, que podem te acompanhar do passeio no parque até um jantar despretensioso.

Sandálias com Saltos Geométricos – A Escolha de Bruna Marquezine

Para os eventos noturnos ou ocasiões mais sofisticadas, sandálias de salto com design inovador são uma escolha certeira. Bruna Marquezine tem sido vista com modelos que trazem um toque futurista, perfeitos para quem quer ousar e transformar qualquer look em um verdadeiro destaque. Combine com vestidos fluidos ou saias assimétricas para um visual elegante e fresco.

Bolsas Compactas e Estruturadas – O Estilo de Thaynara OG

Thaynara OG prova que as bolsas menores e estruturadas continuam sendo um item essencial no verão. Elas são práticas e estilosas, além de conferirem sofisticação até mesmo às produções mais básicas. Aposte em tons claros, como off-white e bege, para criar um visual leve e perfeito para os dias quentes.

Metalizados no Dia a Dia – O Glamour de Gabi Martins

Quem disse que brilho é só para a noite? Gabi Martins é adepta de peças metalizadas, como sandálias e bolsas que trazem um toque glamouroso às produções do dia a dia. Essa tendência é ideal para quem deseja transformar um look simples em algo marcante. Combine com roupas de tons neutros para deixar o brilho ser o protagonista.

O Clássico Preto e Branco – O Charme de Camila Queiroz

No verão, a combinação de preto e branco ganha destaque com peças minimalistas e cheias de elegância. Camila Queiroz tem apostado nesse duo atemporal para criar looks leves e sofisticados. Sandálias de tiras finas e bolsas práticas completam o visual sem esforço.