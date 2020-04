UNIFEV doa primeiro lote de álcool 80% à Associação Comercial

Ação é um apoio ao comércio que, via decreto, reabriu, parcialmente, suas portas para recebimento de carnês e boletos.

As medidas preventivas contra a COVID-19 são o foco neste momento de crise. Seguindo as orientações do decreto municipal de reabertura parcial de estabelecimentos, o comércio reiniciou suas atividades para recebimento de carnês e boletos. A UNIFEV, a fim de colaborar com a prevenção ao coronavírus e apoiar a economia local, doou, na tarde desta quinta-feira (dia 23), o primeiro lote de álcool etílico glicerinado 80% para a Associação Comercial de Votuporanga (ACV).

Segundo o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, a produção do álcool continuará ativa e novos lotes serão disponibilizados, pois esse é um compromisso da Instituição com a comunidade.

“Graças ao trabalho da nossa Farmácia Universitária, podemos contribuir, em parceria com algumas instituições que doaram a matéria-prima, nesse momento de crise. E a luta continua, vamos continuar produzindo, diariamente, até que a necessidade seja devidamente suprida, para a Santa Casa, trabalho que já havíamos começado, e, agora, também para o comércio”, declarou.

O produto, que possui a mesma composição do álcool em gel 70%, foi fracionado em embalagens de 240ml e 250ml que serão distribuídas pela ACV aos associados. O objetivo é ampliar o cumprimento das normas de higienização de clientes e colaboradores exigidas pelo Decreto Municipal n°12.262, publicado pela Prefeitura de Votuporanga, no dia 22 de abril.

Valdeci Merlloti, presidente da ACV, enfatizou a injeção de ânimo que a ação projeta nos associados. “As parcerias com a UNIFEV sempre vêm na hora certa. É um presente para o comércio e para a saúde pública!”, agradeceu.