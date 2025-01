DISE prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga 

A.H.S.C., de 30 anos e B.H.S.F., de 19 anos, foram presos no bairro Pozzobon. Porções de cocaína e maconha foram apreendidas.

Dois homens foram presos por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma operação deflagrada na tarde desta sexta-feira (17.jan), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, A.H.S.C., de 30 anos, morador da Rua Vereador Nelson Nascimento, no bairro Pozzobon, e B.H.S.F., de 19 anos, eram alvos de investigações conduzidas pela DISE há algum tempo, sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Sendo que, durante os trabalhos preliminares de investigação, os agentes constataram a traficância e devido a dinâmica empreendida pelos investigados, optaram pelo pedido de mandado de busca, que foi autorizado pela 2ª Vara Criminal do Fórum de Votuporanga.

De posse do documento, os policiais civis iniciaram a operação, realizando observações veladas próximas à residência e ao perceberem que o investigado estava na casa, procederam a abordagem. Na ação, as equipes surpreenderam os investigados no quarto do imóvel preparando e embalando as drogas, sendo possível visualizar a balança no chão e plástico “insulfilm” sendo cortado para embalar as porções e outras dezenas já embaladas sobre a cama.

Nas buscas foram apreendidos 48 porções de maconha prontas para a venda, cinco invólucros de cocaína também prontos para a venda, dois pés de maconha, uma balança digital, três telefones celulares, além de certa quantia em dinheiro arrecadado com o comércio do entorpecente.

Os indivíduos foram presos e apresentados na sede da DISE, onde foram ouvidos pelo Delegado de Polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e colocados à disposição da Justiça.

