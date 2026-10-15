Mulheres são presas com medicamentos proibidos escondidos em garrafas na Rodovia Euclides da Cunha 

A Polícia Rodoviária encontrou 33 ampolas de substâncias destinadas ao emagrecimento durante fiscalização no trecho de Santa Salete/SP; produtos eram de origem paraguaia e tiveram valor estimado em R$ 11 mil.

Duas mulheres foram presas em flagrante por contrabando durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Rodoviária na tarde do último domingo (11.out), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Salete/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem ocorreu na altura do quilômetro 600 da rodovia, no sentido leste, quando os ocupantes de um veículo que seguia em direção ao Estado de Minas Gerais foram submetidos a uma fiscalização de rotina.

Durante a vistoria, os policiais localizaram diversas mercadorias de origem paraguaia transportadas no interior do automóvel. Entre os produtos apreendidos estavam 33 ampolas de substâncias destinadas ao emagrecimento, cuja comercialização é proibida no Brasil.

Os medicamentos estavam escondidos dentro de garrafas de água numa tentativa de dificultar a identificação do material. O valor estimado da carga apreendida é de aproximadamente R$ 11 mil.

Diante da situação, os cinco ocupantes do veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Jales/SP.

Durante os depoimentos, duas passageiras assumiram a propriedade dos medicamentos e das demais mercadorias consideradas irregulares. Com base nos elementos apresentados, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante das duas mulheres pelo crime de contrabando.

Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1 mil para cada uma das investigadas. Após o pagamento, ambas foram liberadas e responderão ao processo em liberdade.

O veículo, os demais ocupantes e os produtos que não estavam relacionados à infração também foram liberados após a conclusão dos procedimentos legais.

As mercadorias apreendidas permaneceram à disposição da Polícia Federal para as providências cabíveis.