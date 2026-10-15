Ato pró-Lula reúne cerca de 250 pessoas em Votuporanga 

Manifestação reuniu militantes, estudantes e representantes de movimentos sociais em caminhada pelas ruas da cidade em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar da chuva, manifestantes de Votuporanga/SP e região realizaram na noite desta quarta-feira (14.out) um ato em apoio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A mobilização foi organizada por diversos movimentos, principalmente de esquerda, em parceria com o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB) Votuporanga, Juventude Progressista, Rede Interior Paulista ANTIFA e coletivos ligados ao movimento estudantil e à comunidade LGBTQIA+.

O ato denominado Votu na Rua reuniu um grande número de estudantes, engajando alunos das principais faculdades e polos educacionais de Votuporanga.

A concentração ocorreu no Parque da Cultura. Em seguida, os participantes saíram em caminhada pela Avenida João Gonçalves Leite, conhecida como Avenida do Assary, em manifestação de apoio à candidatura de Lula à presidência da República. Os manifestantes empunhavam bandeiras e cartazes em apoio à Lula e críticas ao seu adversário no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O ato contou com a presença de figuras importantes vinculadas à esquerda na cidade, como por exemplo, o ex-vereador Jura, além do deputado estadual eleito nas eleições deste ano, João Paulo Rillo (PT).

Não há informações sobre intercorrências.

Segundo os organizadores, a expectativa era reunir cerca de 400 pessoas, mas por conta da intensa chuva, o número de participantes diminuiu para cerca de 250, no entanto os organizadores avaliaram positivamente a realização do ato e afirmaram estar bastante satisfeitos com a mobilização.

Caminhada democrática

De acordo com o apurado pelo Diário, o movimento Votu na Rua volta a ocorrer neste sábado (17), a partir das 9h, com concentração na Rua Amazonas, nas proximidades da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo, seguindo em caminhada até a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, localizada na Praça Cívica Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, de onde caminhará para o final com dispersão na Avenida Brasil.

No 1º turno, Flávio Bolsonaro venceu Lula em Votuporanga

No 1º turno das eleições de 2026, no tocante ao cargo de presidente da República, os votuporanguenses votaram, em ampla maioria, 66% dos votos para Flávio Bolsonaro (PL), enquanto Lula (PT) ficou com 26,78% das intenções depositadas nas urnas, computadas em 13.875 votos.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das Eleições 2026. Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56,1 milhões de votos (47,03%), e Lula, 53,8 milhões (45,16%). Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 14 estados e no Distrito Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente em 12 estados.

O segundo turno das Eleições 2026 vai ocorrer no dia 25 de outubro, último domingo do mês. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, assim como no primeiro turno.