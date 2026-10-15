Viola fica no Votuporanguense que projeta temporada 2027 com pés no chão 

Clube confirma permanência do treinador para a Série A2 e promete anunciar novidades sobre planejamento, elenco e metas para a próxima temporada em coletiva na Arena Plínio Marin, nesta sexta-feira (16).

O Clube Atlético Votuporanguense definiu um dos pilares de seu planejamento para a temporada 2027. O técnico Marcus Vinícius Viola seguirá no comando da equipe e terá a missão de conduzir o projeto da Pantera Alvinegra na próxima edição da Série A2 do Campeonato Paulista.

A permanência do treinador será oficializada pela diretoria nesta sexta-feira (16), durante coletiva de imprensa marcada para a Arena Plínio Marin. Além da confirmação de Viola, o clube promete apresentar novidades relacionadas ao planejamento, estrutura e formação do elenco para a próxima temporada.

Após alcançar as semifinais da Série A2 em 2026 e ficar perto do acesso à elite estadual, o treinador volta ao centro do projeto esportivo do CAV. A equipe acabou eliminada pelo Juventus na fase decisiva e não conseguiu garantir vaga na Série A1.

Embora o clube tenha anunciado a saída de Viola ao término da campanha, em junho, a diretoria optou por rever o planejamento e manter o comandante para dar continuidade ao trabalho iniciado nesta temporada.

Sem grandes investimentos, CAV aposta em planejamento sustentável para 2027

A diretoria pretende montar o elenco de 2027 dentro da realidade financeira do clube. A proposta é realizar uma reformulação gradual, priorizando equilíbrio financeiro e sustentabilidade, sem abrir mão da competitividade na Série A2.

Do elenco que disputou a temporada de 2026, apenas o zagueiro Amorim e o atacante Hugo possuem vínculo contratual e devem permanecer na equipe. Os demais atletas serão avaliados ao longo do processo de montagem do grupo.

A expectativa é que parte dessas definições seja detalhada durante a coletiva desta semana, quando o clube apresentará os próximos passos do planejamento para o estadual.

Trajetória de Viola

Ex-jogador, Marcus Viola iniciou a carreira como treinador em 2018, no São Carlos. Posteriormente, ganhou destaque no Grêmio São-Carlense, clube pelo qual acumulou passagens entre 2020 e 2023 e também em 2025.

O treinador ainda comandou equipes como VOCEM e Resende-RJ antes de chegar ao Votuporanguense, em julho de 2025, inicialmente para trabalhar com a equipe sub-20. O desempenho e a identificação com o projeto renderam a oportunidade de assumir o time profissional.

Agora, com a permanência confirmada, Viola inicia um novo ciclo à frente da Pantera Alvinegra, com o desafio de recolocar o clube na briga pelo acesso à elite do futebol paulista.

Coletiva marcará anúncio oficial

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Votuporanguense convocou a imprensa para uma coletiva na manhã de sexta-feira, às 10h, na Sala de Imprensa da Arena “Léo Oliveira Filho”, destacando que o clube já trabalha visando os desafios da temporada 2027.

A diretoria promete apresentar informações sobre o planejamento e ações para fortalecer o projeto esportivo do CAV, que voltará a disputar a Série A2 em busca do sonho do acesso à primeira divisão estadual.