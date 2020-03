Mulher morre após capotar caminhonete em Tanabi

De acordo com o Corpo de Bombeiros, motorista ficou presa às ferragens e não resistiu. Passageiros tiveram apenas ferimentos considerados leves.

Uma mulher de 39 anos, moradora em Paranaíba (MS) morreu e outras três pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que estavam capotar, na Rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi (SP), na tarde desta sexta-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros disseram que a motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou até parar no acostamento.

A condutora, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os passageiros foram socorridos e levados à Santa Casa de Tanabi. O estado de saúde deles não foi divulgado.

O trânsito no local do acidente não precisou ser interditado. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.