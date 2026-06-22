Datafolha: 48% rejeitam Flávio Bolsonaro, e 46%, Lula 

O levantamento ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades e registrada no TSE com o número BR-09956/2026.

A pesquisa Datafolha divulgada no último sábado (20.jun) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, no índice de rejeição presidencial.

Os entrevistados foram questionados sobre em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 48% de rejeição, seguido de perto por Lula, que tem 46%. Aécio Neves ocupa o terceiro lugar, com 23%.

Na sequência, 17% dos eleitores afirmaram que não votariam em Romeu Zema e 14% rejeitam Ronaldo Caiado. Já Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 12% de rejeição cada. Joaquim Barbosa (DC) tem 11%, seguido por Samara Martins (UP), com 10%. Augusto Cury (Avante) registra 9%, Edmilson Costa (PCB) tem 8% e Hertz Dias (PSTU) fecha a lista com 7%.

A nova pesquisa Datafolha capta parcialmente o efeito da operação contra Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A pesquisa eleitoral foi realizada na quarta (17) e quinta-feira (18), dia da operação da Polícia Federal que mirou o senador.

Metodologia

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-09956/2026.

Na pesquisa anterior divulgada em maio deste ano, apontavam que 46% diziam que não votariam senador Flávio Bolsonaro (PL) e 46% no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 45%. Na sequência, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estava com 31% de rejeição e em seguida estavam com 18% cada, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e Cabo Daciolo (Mobiliza). Já Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO) tinham 16% cada. O pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) ambos com 15%. A Samara Martins (UP) tinha 13% e o Hertz Dias (PSTU) 12%, seguido por Augusto Cury (Avante) com 11%.

Os que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 2%. Já os que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum candidato eram 2%. Outros 2% não souberam responder.

*Com informações da CNN Brasil