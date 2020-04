Mulher é presa acusada de esfaquear o marido em Fernandópolis

Uma mulher, com idade entre 25 e 30 anos, foi presa pela Polícia Militar de Fernandópolis depois de esfaquear o marido durante trajeto do bairro Brasilândia até o centro da cidade, dentro de um veículo. O atentado aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 17, na avenida Líbero de Almeida Silvares, próximo ao 16º Batalhão da Policia Militar.

Segundo a autora, que foi encaminhada ao Plantão Policial, teria sofrido várias agressões durante o dia e resolveu revidar, desferindo uma facada no pescoço do marido que é natural do Estado do Mato Grosso do Sul.

A vítima, 39 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado caído na calçada, parcialmente ensanguentado, sendo socorrido por uma unidade de resgate do Samu e levado a UPA de Fernandópolis.

O ferimento de aparentemente razoável, teria sido superficial, sem grandes consequências.

Exames de corpo de delito deve ser realizado na autora para assegurar que ela teria sido vítima de agressão.