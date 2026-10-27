Ex-prefeito de Populina é preso em operação que investiga desvio de recursos públicos 

Adauto Severo foi detido após policiais encontrarem um revólver sem documentação durante cumprimento de mandados da Operação Farra do Peão.

O ex-prefeito de Populina/SP e locutor de rodeios Adauto Severo foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (27.out) durante a Operação “Farra do Peão”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do ex-prefeito. No imóvel, os agentes localizaram um revólver calibre .38 sem documentação legal, motivo pelo qual ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo. A reportagem tenta contato com a defesa do investigado.

A Operação “Farra do Peão” investiga um suposto esquema envolvendo fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito relacionado à administração municipal de Populina.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Populina e Suzanápolis/SP. As diligências ocorreram em residências, escritórios, prédios públicos e propriedades rurais ligadas aos investigados.

A ação mobilizou equipes do Gaeco, do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil e da Receita Estadual.

Durante a manhã, agentes realizaram buscas na Prefeitura de Populina, em escritórios de advocacia e contabilidade, residências de servidores e em propriedades rurais associadas ao ex-prefeito.

Após ser conduzido à Delegacia de Polícia de Populina, Adauto Severo pagou fiança e foi liberado para responder ao procedimento em liberdade.

As investigações prosseguem para apurar a existência de eventuais irregularidades na gestão municipal. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os elementos já reunidos nem confirmaram a participação de outros envolvidos.