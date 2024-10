Prefeituráveis: Mega e Dr. Francisco se apresentam para a mudança com gestão eficiente e voltada à solução dos problemas  

Candidatos defendem valores tradicionais e apresentam propostas pioneiras para mobilidade urbana, sustentabilidade e economia com energia, bem como priorizam melhorias na Saúde e na Educação.

Estreante na política, o empresário Dalbert Mega, vive nesses dias que antecedem o 6 de outubro a expectativa de concorrer pela primeira vez ao cargo de prefeito de Votuporanga. Sempre com postura otimista e bem-humorada, Mega tem cativado por onde passa um número cada vez maior de eleitores descontentes com o atual grupo político que há mais de duas décadas comanda os rumos de crescimento da cidade. Aliado à sua experiência de administrador de sucesso e dono de seis empresas, Mega trouxe para a sua chapa, pelos partidos PRD e PRTB, um nome de muito peso na comunidade votuporanguense, com participação atuante e prestígio no Direito que é o juiz aposentado Dr. Antônio Carlos Francisco, ex-juiz eleitoral, ex-diretor do Fórum da Comarca, com currículo admirável e prestígio em vários setores onde atuou.

“Somos a melhor opção para prefeito e vice-prefeito. Só não vota na nossa candidatura quem ainda não parou pra comparar, para conhecer a nossa história e as nossas propostas pensadas exclusivamente no bem da cidade e no desenvolvimento das pessoas. Não tivemos quase que horários de propaganda em rádio e tv, mas isso não nos abala. O povo quer mudança e muita gente vai tomar a decisão de votar no 25, nem que seja quando chegar de frente pra urna. Vai pensar nas alternativas e vai escolher o certo. O que temos ouvido é que a população não aguenta mais o Seba e pessoal que hoje está na Prefeitura. Somos a alternativa de mudança, de libertação de Votuporanga”, afirma Dalbert Mega.

Principais propostas

Mega e Dr. Francisco não abrem mão e deixam claro o seu comprometimento com o fortalecimento das famílias, do senso patriótico e outras qualidades consideradas de Direita. Entretanto, o Plano de Governo apresentado por eles traz ideias de valorização do servidor público e ações inovadoras que se aplicadas poderão levar Votuporanga para o crescimento voltado para o futuro.

Sustentabilidade e economia

“Estamos trazendo Votuporanga de volta para o futuro. Nosso projeto de Energia Solar nos prédios públicos vai trazer economia para os cofres da prefeitura, gerar empregos, trazer investimentos para cidade e o melhor, vai deixar mais dinheiro no seu bolso, para você e para sua família!”

Votuporanga protagonista em eventos

Mega tem discursado e apresentado em seu Plano de Governo propostas que deram certo em cidades maiores, assim como tenta resgatar qualidades que Votuporanga perdeu ao longo do tempo. “Vamos ter um bom diálogo com os empresários do ramo de entretenimento de Votuporanga e Levar de volta o carnaval para lá, entregar o shopping, trazer a festa do peão já em 2025.”

Mais moradias

“Nosso governo trabalhará em parceria com o governador Tarcísio para reduzir o déficit habitacional, criando programas de habitação popular da Casa Paulista e garantindo infraestrutura básica nas novas áreas urbanas. Toda a região tem recebido casas da CDHU, menos Votuporanga. Isso vai mudar.”

Educação

“A educação será uma prioridade, com a ampliação de vagas em creches e escolas, que hoje deixa muito a desejar, além de investir na capacitação de professores, garantindo que nossos jovens tenham acesso a um ensino de qualidade desde a infância. Junto com o Sebrae, vamos apoiar a educação de qualidade aliada com a criação oportunidades em empresas para jovens aprendizes.”

Mobilidade Urbana – Votuber

“Vamos melhorar o trânsito e o transporte público em Votuporanga. Hoje com a atual empresa não tem condições. Pagamos caro e os passageiros não recebem transporte de qualidade. Com a criação do VOTUBER o subsídio não vai para empresa de fora, mas para apoiar os motoristas por aplicativos aqui da cidade. Vamos desafogar o trânsito e garantir que você chegue onde precisa, com segurança e economia.”

Saúde Pública

“Saúde 24h e Hospital Regional. Nossa proposta para a saúde pública inclui a articulação com o Governo do Estado para a criação de um Hospital Regional para que a Santa Casa volte a priorizar os pacientes de Votuporanga. A modernização e equipagem das unidades de saúde, além da criação de programas de prevenção e promoção de saúde, reduzindo filas e garantindo um atendimento de qualidade. Vote Mega, vote 25!”

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3