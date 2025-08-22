Mulher denuncia companheiro por violência e cárcere privado em Jales 

Vítima relatou à polícia que era impedida de sair de casa sozinha, não podia ter celular e chegou a dormir com a perna amarrada a do homem.

Uma mulher de 28 anos denunciou o companheiro, de 44, por agressões e por mantê-la em cárcere privado em Jales/SP. O registro foi feito nesta quarta-feira (20.ago), na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que vivia com o homem há cerca de sete meses e que, nos últimos tempos, ele passou a apresentar comportamento controlador e ciumento.

No dia 13 de agosto, à tarde, quando pediu para terminar o relacionamento, relatou ter sido ameaçada com uma faca e ferida nas costas e no braço.

Ainda de acordo com o depoimento, a mulher não conseguiu pedir ajuda antes porque o homem não permitia que ela tivesse celular e trancava a casa, escondendo as chaves. Ela afirmou que só podia sair acompanhada dele e que, à noite, ao dormir, tinha a perna amarrada à dele, impossibilitando tentativas de fuga.

A vítima conseguiu relatar a situação durante um atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde faz tratamento, e foi levada até a delegacia.

A Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito e pediu medidas protetivas de urgência contra o suspeito.