Dorival indica manutenção de jovens no ataque para encarar o Vasco 

Mesmo com Romero de volta após suspensão, Kayke e Gui Negão trabalham entre os titulares antes de partida deste domingo; desfalcado, meio de campo terá mudanças.

O técnico Dorival Júnior aproveitou a semana livre, sem jogos, para fazer uma série de observações e ajustes no Corinthians. A equipe enfrenta o Vasco neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Embora o atacante Ángel Romero volte de suspensão, Dorival indicou nos treinamentos a manutenção da dupla de ataque formada pelos jovens Gui Negão, de 18 anos, e Kayke, de 21. Eles já tinham começado a partida contra o Bahia, no último sábado.

Vitinho, que estreou pelo Corinthians na rodada passada, segue em busca de melhor condicionamento físico e ficará na reserva mais uma vez.

O meio de campo alvinegro sofre com desfalques de André Carrillo e José Martínez e, assim, terá mudanças. Charles deve ficar com uma das vagas, enquanto Maycon e Breno Bidon disputam a outra.

A escalação corintiana será definida na manhã deste sábado, no último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro.

A provável formação alvinegra para enfrentar o Vasco é: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

Vale lembrar que Yuri Alberto e Memphis Depay seguem se recuperando de lesões.

O Corinthians ocupa o 14º lugar do Brasileirão, com 22 pontos, três a mais do que o Vasco, que é o 16º com um jogo a menos.

*Com informações do ge