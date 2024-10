Motorista morre em acidente na Rodovia Péricles Bellini 

Colisão foi registrada no trecho entre Votuporanga e Nhandeara. Alessandra Alves de Almeida, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Um trágico acidente ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (18.out), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), entre Votuporanga/SP e Nhandeara/SP, próximo à ponte sobre o rio São José dos Dourados, resultou na morte de Alessandra Alves de Almeida, de 47 anos, moradora de Monte Aprazível/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 11h20, Alessandra dirigia uma pick-up no sentido Nhandeara à Votuporanga, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção do veículo, vindo a bater na traseira de um caminhão. Em seguida, a pick-up rodou na pista e foi para o lado contrário da rodovia, colidindo lateralmente com uma caminhonete Ford/Ranger.

Equipes de socorro foram acionadas, no entanto, constataram o óbito no local. Os motoristas dos outros veículos sofreram apenas ferimentos leves.

O caso será investigado para elucidar as causas do acidente.

