DIG de Votuporanga prende procurado pela Justiça 

D.H.R.S., de 23 anos, estava foragido há um ano e era procurado para cumprimento de pena de 8 anos e 10 meses, em regime fechado, por roubo.

Um homem de 23 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (28.abr) em Votuporanga/SP, durante a ‘Operação Rastreio – Procurados’, deflagrada em todo o Estado de São Paulo.

Durante a ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os agentes chegaram o indivíduo foragido da Justiça desde abril de 2024. D.H.R.S., foi condenado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga para cumprimento de uma pena de 8 anos e 10 meses, em regime fechado, por ter sido identificado como um dos cinco autores do roubo a uma empresa de venda de veículos, localizada na Av. Prestes Maia, na zona Sul de Votuporanga, em novembro de 2021.

Na ocasião, os autores fecharam as vítimas no escritório da empresa e subtraíram dinheiro e pertences pessoais, bem como uma motocicleta, da marca BMW, de 650 cilindradas. Ainda no mesmo dia, a Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante, cinco envolvidos no roubo em questão.

Segundo a DIG, ocorre que, D.H.R.S., respondia o processo em liberdade e com a expedição do mandado de prisão condenatório em seu desfavor, se evadiu de sua residência e estava foragido desde o ano passado.

Após trabalho de investigação conduzido no âmbito da operação, o indivíduo foi localizado e preso enquanto estava escondido no bairro Bela Vista, em Votuporanga.

O indivíduo permanece à disposição da Justiça.