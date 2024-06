Motorista morre após caminhão tombar em estrada vicinal de Jaci 

Segundo a Polícia Rodoviária, duas pessoas viajavam no caminhão frigorifico; o motorista não resistiu e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves.

Um caminhão tombou no km 1 da vicinal João Joaquim Telles Filho que liga Jaci/SP ao distrito Ruilândia, em Mirassol/SP, na manhã desta segunda-feira (24.jun). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária, duas pessoas viajavam no caminhão frigorifico. Devido ao acidente, o motorista que foi identificado como Leonardo Henrique Zanelato, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A outra vítima, um jovem de 18 anos, que estava no banco do passageiro, foi socorrida e encaminhada para um hospital em São José do Rio Preto/SP com ferimentos graves.

As causas do acidente serão investigadas.