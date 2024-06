Instituto Neoenergia lança primeiro edital de incentivo ao esporte feminino

Projetos podem receber até R$ 500 mil e serão selecionados em quatro estados e no Distrito Federal.

Com o compromisso de promover a inclusão social e a equidade de gênero, o Instituto Neoenergia está com inscrições abertas para o primeiro edital de incentivo ao esporte feminino. O Jogando Juntas vai selecionar projetos de qualquer modalidade esportiva praticada exclusivamente por mulheres, com atuação nas cinco áreas onde a Neoenergia está presente na distribuição de energia, sendo os estados da São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal. Os contemplados podem receber um apoio financeiro de até R$ 500 mil.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Neoenergia até o dia 31 de julho. As organizações da sociedade civil interessadas em participar da seleção devem estar enquadradas na Lei Federal do Esporte (11.438/2006) ou na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (13.918/2009). Os projetos precisam atender pelo menos um dentre três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): erradicação da pobreza; igualdade de gênero; ou redução das desigualdades.

“O Instituto Neoenergia segue o compromisso da companhia no apoio ao desenvolvimento do esporte feminino no país. O Jogando Juntas é mais um edital que reforça nosso propósito a favor da inclusão da mulher dentro e fora dos gramados ou das quadras”, afirma Renata Chagas, Diretora presidente do Instituto Neoenergia. A executiva ressalta que a instituição investiu, no ano passado, mais de R$ 15,5 milhões em programas por meio de leis de incentivo.

A Neoenergia é reconhecida como a empresa do setor elétrico que mais incentiva o esporte feminino no Brasil. Além de estimular a inclusão da mulher no esporte nacional, as ações promovidas reafirmam o fortalecimento e a humanização da marca no país.

Sobre o Instituto Neoenergia

Integra o investimento social privado da Neoenergia, com o propósito de fomentar iniciativas que estimulem a transformação das pessoas e do planeta, nas regiões onde a empresa opera seus negócios. O Instituto desenvolve e apoia programas e projetos que colaboram com a redução das desigualdades sociais e a luta contra as mudanças climáticas. Por meio de cinco pilares de atuação – Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração Institucional – contribui diretamente com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e atua em consonância com as melhores práticas ESG. O Instituto Neoenergia apoia a Década da Ação e mobiliza esforços em prol da aceleração do cumprimento das metas da Agenda 2030. Em 2023, beneficiou quase 350 mil pessoas.