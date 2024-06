DISE prende ‘Robin’ por tráfico de drogas em Votuporanga 

Cocaína, apetrechos utilizados no fracionamento de entorpecentes, anotações referentes ao tráfico de drogas, dinheiro e um celular foram apreendidos.

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP prendeu um homem de 41 anos, na manhã desta terça-feira (25.jun), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, agentes da Delegacia Especializada monitoravam há algum tempo os passos de R.C.V., conhecido como ‘Robin’, devido ao seu possível envolvimento com o comércio ilegal de drogas, especificamente cocaína.

Em decorrência das suspeitas, a DISE pediu à Justiça a expedição de um mandado de busca para o imóvel do indivíduo na Rua Vicente Lupo, no bairro Vale do Sol, que foi autorizado pela 1ª Vara Criminal do Fórum de Votuporanga.

Na manhã desta terça-feira, policiais civis observavam à residência e quando perceberam que o alvo estava pelo local, iniciaram a incursão. Nas buscas realizadas no interior da casa foram encontrados dois invólucros contendo cocaína – que se fracionados, segundo a polícia, renderia até 730 porções da droga a serem traficadas à dependentes químicos – além de três balanças digitais de precisão, centenas de sacos plásticos utilizados para embalar drogas, um caderno com anotações alusivas ao tráfico de drogas, dinheiro auferido com a venda do entorpecente e um celular.

Em seguida, ‘Robin’ foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado de polícia, Rafael Latorre Costa, autuado em flagrante por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.