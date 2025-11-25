Motorista morre ao invadir a pista contrária e bater contra carreta em José Bonifácio 

Acidente ocorreu na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no último domingo (23). Roberto Massanori Nakamura, de 68 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Um motorista de 68 anos morreu ao invadir a pista contrária e bater de frente com uma carreta no fim da tarde do último domingo (23.nov) em um acidente na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Roberto Massanori Nakamura chegou a ser socorrido pela concessionária responsável pela rodovia, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

A esposa de Nakamura, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves. O motorista da carreta não se machucou.

As causas do acidente são desconhecidas.