Circuito de Inclusão Unimed mostra força da diversidade no esporte 

Evento em Rio Preto une superação, inclusão e a energia contagiante da corrida de rua. Inscrições estão abertas.

Muito mais do que uma corrida, o Circuito de Inclusão Unimed é um evento que promove também, solidariedade e superação, reunindo atletas de todas as idades e perfis. No próximo dia 30 de novembro acontece a quarta etapa e promete movimentar as ruas de Rio Preto com histórias inspiradoras, energia esportiva e momentos marcantes.

Após passar por Olímpia, Votuporanga e Fernandópolis, o circuito chega ao encerramento reunindo atletas de toda a região e dando destaque à força da inclusão e da participação coletiva no esporte.

A prova traz como novidade o percurso de 10 milhas (16 km), estreando nesta etapa, além dos tradicionais percursos de 5 km e da Corrida Kids. O circuito premia os melhores colocados nas categorias geral, moradores da cidade, faixas etárias, atletas com deficiência (ACD) e maiores equipes, garantindo medalha para todos os inscritos.

A participação dos atletas ACD dá vida ao propósito do evento. Eles percorrem o trajeto com o apoio essencial dos voluntários do Programa Pernas Solidárias, do Instituto Unimed, que conduzem as cadeiras adaptadas ou acompanham como guias ao longo de todo o percurso. Essa parceria cria cenas que emocionam o público, com voluntários que correm movidos pela empatia e atletas que, mesmo enfrentando limitações físicas, vivem plenamente a experiência esportiva. Um exemplo vivo de como o esporte transforma, conecta e amplia possibilidades.

“Cada etapa foi construída com o propósito de aproximar pessoas, valorizar histórias reais e mostrar que o esporte é um espaço para todos. Esta edição se encerra celebrando justamente isso: diversidade, solidariedade e o poder da participação coletiva”, destaca Marcelo Lucio de Lima, presidente do Conselho de Administração da Unimed Rio Preto.

Com a etapa final, atletas que participaram das outras três cidades completarão a mandala exclusiva formada pelas quatro medalhas, um símbolo da jornada ao longo do circuito.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de novembro e podem ser feitas pelo site www.corridadeinclusao.com.br.