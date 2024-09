Prefeitura de Rio Preto decreta situação de emergência por conta de escassez hídrica

O anuncio foi feito na tarde desta quarta-feira (25) pelo prefeito Edinho Araújo. O decreto de emergência deve ser publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira.

O prefeito de São José do Rio Preto/SP, Edinho Araújo (MDB), decretou situação de emergência por conta da escassez hídrica na cidade. O anuncio foi feito no fim da tarde desta quarta-feira (25.set) após a assinatura do documento. A previsão é que o decreto seja publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira.