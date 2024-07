Motorista é preso em flagrante após provocar acidente fatal na BR-153 

Acidente aconteceu no trecho de José Bonifácio/SP, na tarde desta segunda-feira (22).

Um motorista de caminhão, de 55 anos, foi preso em flagrante após causar um acidente que resultou na morte de um motociclista na BR-153, em José Bonifácio/SP, na tarde da última segunda-feira (22.jul).

De acordo com informações apuradas, o trágico acidente ocorreu nas proximidades do km 97, antes da praça de pedágio, entre Bady Bassitt e José Bonifácio. O motorista do caminhão realizou uma conversão em local proibido, colidindo com a motocicleta pilotada por V.O.J., de 28 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Mirassol/SP, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local para realizar as investigações preliminares.

As causas do acidente serão investigadas.