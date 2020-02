Família do vice governador Rodrigo Garcia é a nova proprietária do Truck Galego

Na época em que foi feita a negociação da empresa este jornal divulgou que um forte grupo de São Paulo havia realizado uma parceria com a empresa familiar que opera em Votuporanga há quase 70 anos. Na época não foram divulgados os valores e nem os nomes dos novos parceiros, a pedido dos envolvidos no negócio, o que foi respeitado por este Diário.

Entretanto agora, passado a fase de negociações, pode-se afirmar que aconteceu o desligamento da empresa Galego Participações e Empreendimentos Ltda., assim como as participações acionárias dos irmãos José, Florindo e Claudia Maria. No lugar da Galego Empreendimentos entrou a empresa Pirineus S/A. que assumiu R$ 12.182.771,87 do capital social e uma outra empresa de nome MAG Business Participações – Eireli que assumiu as cotas dos irmãos Rodrigues.

A empresa Pirineus S/A. consta como Diretor-Presidente o sócio Marco Aurélio, que é irmão do vice-governador Rodrigo Garcia, e o Diretor é Paulino Locatelli Garcia, pai de Rodrigo Garcia, sendo a Pirineus dona da maioria do capital social.

A empresa MAG Business é de propriedade só do Marco Aurélio Garcia e detém as cotas de capital de 60 mil antes pertencentes aos irmãos Rodrigues.

Todas as unidades do Truck Galego constam agora como propriedade dos novos donos. Além das 2 unidades fabris de Votuporanga, também constam agora como propriedade da Pirineus e da MAG as unidades de Cumbica/Guarulhos-SP, Cuiabá-MT, Porto Velho-RO e Ananindeua-PA. O capital social de todas as empresas do ex-Grupo Galego somam pouco mais de 73,4 milhões.

Atualmente quem gerencia a empresa em Votuporanga é outro membro da família Garcia, o empresário tanabiense Fernando Garcia.