Motorista de carreta que prensou carro contra outro veículo e provocou morte de advogado falou que freio falhou, diz polícia 

Acidente foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde desta quarta-feira (20), em São José do Rio Preto/SP. Advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, morreu no local.

O motorista da carreta que prensou o carro contra outro veículo e provocou a morte de um advogado disse à polícia que o freio falhou e não conseguiu parar a tempo de evitar a batida na Rodovia Washington Luís (SP-310), por volta de 17h de quarta-feira (20.ago), em São José do Rio Preto/SP.

O acidente envolveu quatro veículos, sendo o carro e três carretas. O trânsito ficou interditado e, depois de mais de cinco horas, foi liberado, já no fim da noite.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que, devido às obras na pista, o trânsito estava lento e com congestionamento. No momento do acidente, ele informou que estava em baixa velocidade, mas bateu na traseira do carro.

Com o impacto, a carreta se sobrepôs sobre o automóvel, que foi empurrado e esmagado, e subiu na carroceria da carreta que estava à frente.

A vítima foi identificada como o advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, que morreu no local. Ele era o único ocupante no carro. O veículo foi completamente esmagado.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Os motoristas das três carretas não ficaram feridos. Eles fizeram o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez.

Engavetamento

Além de interditar a rodovia para o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária, o entorno da Washington Luís também precisou ser isolado.

Isso porque uma das carretas transportava uma carga de ácido sulfúrico e havia risco de vazamento. Um guindaste da Polícia Rodoviária foi usado para remoção.

O reflexo do acidente foi sentido em praticamente toda extensão da rodovia. Para desviar do acidente, a única alternativa aos motoristas era trafegar pela marginal, o que também gerou congestionamento.

*Com informações do g1