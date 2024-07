Bazar do Bem destina dispositivo de transferência de pacientes

O dispositivo é de fácil utilização, permitindo que a equipe opere com segurança e eficácia. Sua tecnologia avançada garante um manuseio seguro dos pacientes, minimizando o risco de lesões tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Com o objetivo de aprimorar o bem-estar dos pacientes, o Bazar do Bem fez uma doação de um dispositivo de transferência de pacientes para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outras alas da Santa Casa de Votuporanga. Este equipamento, que representa um avanço significativo na qualidade do cuidado que a Instituição oferece, já está fazendo uma grande diferença na rotina hospitalar.

O dispositivo doado é de fácil utilização, permitindo que a equipe opere com segurança e eficácia. Sua tecnologia avançada garante um manuseio seguro dos pacientes, minimizando o risco de lesões tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Mobilidade

Uma das grandes vantagens do equipamento é a redução do esforço físico necessário para a movimentação dos assistidos internados. Isso é especialmente importante para pacientes com mobilidade reduzida, que necessitam de assistência frequente para se moverem dentro da unidade hospitalar.

Os benefícios também são para os colaboradores. Com o uso do aparelho, a equipe pode realizar estas transferências com menor esforço físico, evitando sobrecarga e lesões ocupacionais, além de prevenir lesões de coluna e musculoesqueléticas em geral.

Conforto

O conforto dos pacientes são prioridades absolutas. O equipamento permite que os pacientes sejam movidos de forma mais confortável e digna, seja para irem ao banheiro, trocarem de posição na cama ou atenderem a outras necessidades básicas. Isso não apenas melhora a experiência do paciente, mas também contribui para a sua recuperação e bem-estar geral.

A coordenadora de Enfermagem da UTI, Bruna Felix Fernandes, agradeceu o dispositivo. “Agradecemos profundamente ao Bazar do Bem pela generosa doação. Este gesto solidário reforça a importância da colaboração entre a comunidade e o Hospital para proporcionar um ambiente de cuidado mais seguro e acolhedor para todos”, disse.

A gerente de Equipe Multidisciplinar, Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, explicou como funciona o Bazar. “Temos uma comissão de profissionais que avaliam a necessidade da Instituição juntamente com o Grupo de Trabalho de Humanização e indicam os equipamentos. Passamos essas informações para a diretoria do Bazar, que fazem as doações, sempre pertinentes com a assistência”, frisou.

Sobre o Bazar

O Bazar do Bem é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e, com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital. Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região.

A população destina itens novos e também usados. Toda a renda é para a Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h30 até as 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9133, ramal 2293.