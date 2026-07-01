Motociclista morre após acidente de trânsito em Rio Preto 

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º) no cruzamento da Avenida Bady Bassitt. Com o impacto da batida, o motociclista de 58 anos foi arremessado ao canteiro central da avenida.

Um motociclista de 58 anos morreu após um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (1º.jul) no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Penita, em São José do Rio Preto/SP. Segundo o relato de uma testemunha à polícia, a colisão aconteceu após a moto avançar o sinal vermelho.

De acordo com o apurado, com o impacto da batida, o homem foi arremessado e caiu sobre o canteiro central da avenida. Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o resgate, mas o médico da equipe constatou o óbito da vítima ainda na pista. A identidade do motociclista não foi divulgada pelas autoridades.

O veículo Hyundai/Creta envolvido na colisão era conduzido por uma mulher, de 39 anos, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. O trecho do cruzamento foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho de perícia da Polícia Científica.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, que vai apurar as causas da colisão.