Otávio Gomes prestigia lançamento da Expo 2026 em Rio Preto e destaca a força do agro

Pré-candidato a deputado federal, Otávio reforçou a tradição política da família e a importância de eventos que movimentam a economia do interior paulista.

O pré-candidato a deputado federal Otávio Gomes prestigiou, nesta terça-feira (30.jun), o lançamento da Expo Rio Preto 2026, um dos eventos mais tradicionais do interior paulista e referência no fortalecimento do agronegócio, da economia regional e da cultura sertaneja.

Engenheiro civil, ex-prefeito de Ilha Solteira por dois mandatos e liderança municipalista do Noroeste Paulista, Otávio carrega uma trajetória ligada à gestão pública, à defesa dos municípios e à representatividade regional. Filho de Edson Gomes, ex-prefeito e ex-deputado estadual, Otávio também tem como referência a história dos avós Agenor e Cida, e do tio Vadão Gomes, deputado federal por cinco mandatos e uma das lideranças políticas mais conhecidas da região.

Durante o evento, Otávio destacou a importância da Expo Rio Preto para o fortalecimento do interior e para a valorização de quem produz, empreende e gera desenvolvimento: “A Expo Rio Preto mostra, na prática, a força do nosso interior. Aqui estão o produtor rural, o empreendedor, as famílias, os trabalhadores e todos aqueles que fazem a economia acontecer de verdade. O agro não é apenas um setor produtivo; é uma força que movimenta cidades, gera empregos, abre oportunidades e sustenta boa parte do desenvolvimento do nosso país”, afirmou Otávio Gomes.

Para o pré-candidato, eventos como a Expo cumprem papel estratégico ao aproximar tradição, negócios, inovação e identidade regional: “O interior paulista tem potência, tem gente trabalhadora, tem vocação produtiva e tem uma capacidade enorme de construir soluções. O que muitas vezes falta é representatividade à altura dessa força. Rio Preto e todo o Noroeste Paulista precisam estar cada vez mais presentes nas grandes decisões”, destacou.

Otávio também elogiou a organização do evento e ressaltou a importância de Rio Preto como cidade-polo para todo o Noroeste do Estado: “A Expo Rio Preto é mais do que uma festa. É uma vitrine do nosso agro, da nossa cultura, do nosso comércio e da nossa capacidade de realização. É um evento que valoriza as raízes do interior e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro, porque reúne negócios, tecnologia, relacionamento e desenvolvimento econômico”, disse.

Com base política construída no municipalismo, Otávio tem defendido pautas ligadas à saúde, empreendedorismo, agro, desenvolvimento regional e fortalecimento dos municípios. Segundo ele, a participação em eventos como a Expo reforça a necessidade de ouvir quem vive a realidade do interior: “Representar é ouvir antes de falar e trabalhar antes de aparecer. Quem conhece o interior sabe que as respostas não vêm do improviso. Vêm do planejamento, da presença e do compromisso com as pessoas. É isso que eu acredito e é isso que quero ajudar a fortalecer”, completou Otávio Gomes.

A Expo Rio Preto 2026 deve reunir lideranças, produtores, empresários, autoridades e famílias de diversas cidades da região, consolidando São José do Rio Preto como um dos principais centros de eventos agropecuários do Estado de São Paulo.