“Ancelotti, estamos chegando”, diz técnico da Noruega em discurso no vestiário depois de vitória 

Stale Solbakken fez um discurso efusivo depois da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim e mandou um recado para a seleção brasileira, próxima adversária da Noruega na Copa do Mundo.

Técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken fez um discurso efusivo depois da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O comandante exaltou o desempenho dos jogadores na competição e mandou um recado para Carlo Ancelotti, treinador do Brasil.

“Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, disse Solbakken, encerrando um discurso animado no vestiário da equipe.

A Noruega enfrenta o Brasil em jogo que vale a vaga para as quartas de final da Copa do Mundo. A partida será neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York / Nova Jersey, nos Estados Unidos.

“Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais”, falou o técnico.

A Noruega retornou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já se tornou um dos grandes destaques da atual edição. A última participação da equipe nórdica havia sido em 1998, quando a estrela Erling Haaland, de 25 anos, ainda não era nem nascido.

“Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Foram vocês que criaram isso. Levem isso com vocês”, acrescentou.