Motociclista fica ferido ao ser atingido por linha chilena em Votuporanga 

Caso ocorreu no bairro Pacaembu, na tarde de sábado (11). Linha é proibida e uso configura crime.

Um motociclista recebeu sete pontos no pescoço ao ser atingido por uma linha chilena no bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, na tarde do último sábado (11.out).

Wellington Fagundes, que trabalha como entregador, seguia para uma barbearia quando foi atingido pela linha utilizada em pipas. O uso é ilegal e configura crime.

Moradores que presenciaram o incidente prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Foi algo muito rápido, e o que eu me recordo, eu estava com a moto quando a linha pegou no meu peito, quando eu comecei a sentir que ela estava levantando e acertando meu pescoço, eu só consegui colocar a mão, foi aonde eu peguei os pontos no dedo. Eu só coloquei a mão no pescoço e comecei a sentir o sangue caindo”, detalhou Wellington.

O motociclista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde também recebeu três pontos em um dos dedos. Ele teve alta médica. O suspeito de soltar a pipa com a linha, que é proibida, não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

Uso de linha chilena é crime

Uma lei municipal aprovada recentemente na Câmara Municipal de Votuporanga, proíbe à venda, a posse e/ou uso de cerol, linha chilena ou material cortante em linhas usadas para empinar pipas ou similares, bem como o uso de tais materiais na própria pipa e rabiola.

De acordo com a lei, o descumprimento acarretará em penalidades, sem prejuízo de demais sanções previstas em legislações estadual e federal:

No caso de posse ou uso: apreensão do material e advertência; havendo reincidência, além da apreensão do material, multa de aproximadamente R$ 520,00 (100 Unidades Fiscais do Município) – dobrando-se a multa em caso de nova reincidência.

No caso de venda: apreensão do material e multa de aproximadamente R$ 1.560,00 (300 Unidades Fiscais do Município) – dobrando-se a multa em caso de reincidência.

O texto ressalta em seu parágrafo único que, caso do infrator seja criança ou adolescente, as penalidades previstas recairão sobre o seu representante legal.

A lei votuporanguense age em consonância a Lei 12.192/2006, promulgada pelo Estado de São Paulo, que proíbe o uso de cerol ou qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaios ou pipas. O não cumprimento da lei resulta em multa de cinco UFESPs [aproximadamente R$ 185,10 na cotação atual] e responsabilidade penal para o infrator. Para menores de idade, os pais ou responsáveis são responsáveis pela infração.