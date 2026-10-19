Motociclista é preso após tentar burlar fiscalização em Valentim Gentil 

Durante operação de trânsito, policiais encontraram droga com o condutor e constataram que a placa da motocicleta havia sido alterada com fita adesiva para dificultar a identificação do veículo.

Um motociclista foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira (16.out), durante uma fiscalização de trânsito realizada na Avenida Horácio Gonçalves de Moraes, em Valentim Gentil/SP. Segundo a Polícia Militar, ele utilizava fita adesiva para adulterar um dos caracteres da placa da motocicleta com o objetivo de dificultar a identificação do veículo e evitar a fiscalização.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h58, nas proximidades do Posto Maduga. De acordo com o boletim policial, a equipe realizava uma operação de trânsito quando observou o condutor de uma Honda CG 160 Start vermelha entrando no pátio do estabelecimento.

Ainda segundo a polícia, o motociclista passou a filmar a fiscalização e compartilhar sua localização com terceiros por meio de aplicativo de mensagens, comportamento que despertou a atenção dos agentes.

Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais localizaram três porções de substância semelhante à maconha, embaladas individualmente, totalizando 19,5 gramas.

Na sequência, durante a vistoria da motocicleta, foi constatado que um dos caracteres da placa havia sido modificado com fita adesiva. Questionado sobre a irregularidade, o condutor afirmou que havia perdido a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após ser autuado por um radar eletrônico e admitiu ter feito a alteração para dificultar a identificação da motocicleta e evitar novas fiscalizações.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão para as providências cabíveis.

A motocicleta e a substância apreendida também foram encaminhadas à Polícia Civil. O caso foi registrado com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Ainda segundo o apurado, pelo menos outras três motocicletas teriam sido apreendidas durante a operação de fiscalização realizada no município.