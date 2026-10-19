Votuporanga faz história ao sediar os Jogos Abertos do Interior 

Organização, estrutura oferecida às delegações e acolhimento aos visitantes foram elogiados por autoridades esportivas que acompanharam a competição.

Votuporanga entrou para a história do esporte paulista ao sediar, pela primeira vez, os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, uma das principais competições esportivas do Estado de São Paulo. A 88ª edição reuniu atletas de diversas regiões e colocou o município em evidência, resultado do trabalho de organização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes.

Para receber as delegações, a Administração Municipal mobilizou espaços esportivos, escolas e equipes de trabalho, preparando a estrutura necessária para as competições e o acolhimento dos participantes. A presença de atletas, comissões técnicas e visitantes também contribuiu para movimentar a economia local, com reflexos nos setores de hospedagem, alimentação, comércio e serviços.

A realização dos Jogos também exigiu um amplo trabalho de comunicação para manter a população informada sobre a programação e os principais acontecimentos da competição. A Prefeitura coordenou a divulgação de boletins, horários e locais das disputas, além da criação de um site especial e da publicação de conteúdos nas redes sociais oficiais, facilitando o acesso às informações por atletas, delegações, moradores e visitantes.

A competição também contou com a presença da Poranga, mascote de Votuporanga, que acompanhou de perto algumas modalidades e interagiu com atletas, equipes e público, levando descontração e alegria aos espaços esportivos. A participação ajudou a tornar a experiência dos Jogos ainda mais especial, aproximando o evento da população e demonstrando a hospitalidade da cidade.

Para o prefeito Jorge Seba, sediar a competição pela primeira vez representa motivo de orgulho para o município e uma oportunidade de mostrar a capacidade de organização e a hospitalidade de Votuporanga: “Receber os Jogos Abertos pela primeira vez é motivo de muito orgulho para Votuporanga. Foi uma grande oportunidade de mostrar a força da nossa cidade, nossa capacidade de organização e, principalmente, a hospitalidade da nossa população. Trabalhamos para que atletas e delegações se sentissem acolhidos e levassem daqui uma boa impressão do município. É um momento importante para o esporte e para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, ressaltou o planejamento e o envolvimento dos profissionais na preparação da estrutura: “A realização dos Jogos exigiu planejamento, dedicação e o envolvimento de muitas pessoas. Mobilizamos equipes e preparamos os espaços para oferecer as melhores condições possíveis às delegações e às competições. Esse reconhecimento nos deixa felizes e reforça que todo o esforço valeu a pena. Agradeço a cada profissional que contribuiu para que Votuporanga pudesse receber um evento dessa dimensão”, afirmou.

Depoimentos de visitantes

A receptividade do município também foi destacada por José Roberto, secretário de Esportes e Lazer de Guarujá, que agradeceu ao prefeito Jorge Seba e ao secretário Marcello Stringari pela acolhida oferecida à delegação: “Estamos aqui em Votuporanga, essa cidade maravilhosa, super acolhedora. Quero agradecer ao secretário Marcello Stringari e ao prefeito Jorge Seba, que nos receberam e acolheram com tanta energia e consideração. Ficamos alojados em uma escola municipal muito agradável, com tudo funcionando. Quero agradecer pela oportunidade de estar em uma cidade extremamente quente, não só pelo calor, mas também pelo calor humano”, afirmou.

O presidente da Federação Paulista de Atletismo (FPA), Joel Oliveira, também elogiou a infraestrutura e as características do município. “Eu não imaginava que Votuporanga fosse uma cidade tão linda, arborizada, limpa e estruturada como estamos vendo aqui nesses Jogos. Quero parabenizar o prefeito municipal e toda a sua equipe por essa entrega sensacional, que nos deixou muito felizes”, declarou.

O influenciador digital Carlos Silva, Embaixador do Tênis Amador do Brasil, esteve em Votuporanga representando o município de Guararema nas disputas de tênis de campo. Ele utiliza as redes sociais para compartilhar o dia a dia do esporte e, durante os Jogos, acompanhou as competições e dividiu suas experiências com o público. “Quero agradecer a todo o esforço da Prefeitura por proporcionar à cidade uma competição tão icônica para o nosso Estado. É sensacional poder acompanhar várias modalidades ao mesmo tempo e ver essa interação acontecer de forma tão legal. Votuporanga respira esporte e oferece uma variedade enorme de modalidades. Fica o convite para que as pessoas pratiquem alguma atividade física, não pensando apenas no rendimento, mas principalmente no bem-estar. O importante é se movimentar”, destacou.

Sediar os Jogos Abertos representa um marco para o esporte de Votuporanga e demonstra a capacidade do município de receber grandes eventos, com planejamento, estrutura e integração entre diferentes setores. O resultado reflete o empenho da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, dos profissionais envolvidos na organização e das equipes de apoio. Mais do que promover disputas esportivas, a competição permitiu mostrar as potencialidades da cidade, fortalecer o esporte e estreitar os laços entre os municípios participantes, deixando uma experiência importante para Votuporanga e para todos que fizeram parte dessa edição.