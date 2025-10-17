Mostra Deco D’Antonio de teatro começa neste sábado em Votuporanga

Espetáculos gratuitos serão realizados no Centro de Convenções e Parque da Cultura, de 18 a 26 de outubro.

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga dá início neste sábado (18.out) à Mostra Deco D’Antonio, série de espetáculos teatrais gratuitos que segue até 26 de outubro, com apresentações no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e no Parque da Cultura.

A abertura será às 19h30, com o espetáculo “O Testamento”, da Cia Teatro de Maria, indicado para maiores de 10 anos, apresentado com o apoio do Grupo Espírita Maria de Nazaré.

No dia 21 de outubro, às 19h30, o grupo do IFSP apresenta “Aquele que diz sim, Aquele que diz não”, de Bertolt Brecht, sob direção de Eduardo Catanozi (classificação 12 anos).

No dia 22 de outubro, também às 19h30, a Cia Atenas encena “Isso não é uma história sobre borboletas”, criação de João Vitor Teixeira dos Santos, voltada ao público a partir de 10 anos.

Em 25 de outubro, às 19h30, a Cia Epifaníaca apresenta “Vermelho”, dirigido por Joyce Greyce Veloso Soares, indicado para maiores de 14 anos.

O encerramento será no sábado, 26 de outubro, com duas apresentações: às 17h, a Abayomi Cia de Teatro encena “Dos Confins do Beleleu”, de Esmeraldina Reis do Araújo (classificação livre), e às 19h, a Cia Hecatombe apresenta “ØDISSE.IA”, de Homero Caneco (classificação a partir de 10 anos). Todas as apresentações ocorrem no Centro de Convenções, exceto o espetáculo da Cia Hecatombe, que será no Parque da Cultura.

Criada em homenagem ao artista votuporanguense Deco D’Antonio, a Mostra celebra o teatro em suas diversas formas, reunindo grupos locais e regionais em uma programação gratuita que valoriza a produção teatral da cidade e amplia o acesso da comunidade à arte e à cultura.

“A Mostra Deco D’Antonio é um espaço de celebração e reconhecimento do teatro votuporanguense. É também uma oportunidade de aproximar o público dos artistas e de valorizar o legado de quem contribuiu tanto para o cenário cultural da cidade”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.