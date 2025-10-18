Brasil ocupa pior posição no ranking da Fifa em mais de nove anos 

Seleção brasileira desce para o sétimo lugar na lista após os amistosos contra Coreia do Sul e Japão; Argentina recupera a vice-liderança, e Espanha segue no topo.

A seleção brasileira masculina está em sua pior posição no ranking mundial desde agosto de 2016, portanto há mais de nove anos. Passados os compromissos de outubro, amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o Brasil ocupa no momento o sétimo lugar na lista da Fifa, com 1758.85 pontos.

A última vez que o Brasil esteve tão baixo no ranking da Fifa foi no dia 10 agosto de 2016, quando somava 1156 pontos e ocupava o nono lugar na lista. Em relação à data Fifa de setembro deste ano, a Seleção desceu uma posição, da sexta para a sétima.

A Espanha segue na liderança do ranking, agora com 1880,76 pontos. A equipe espanhola venceu neste mês a Geórgia, por 2 a 0, e a Bulgária, por 4 a 0, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

A Argentina vem logo atrás, com 1872,43 pontos. A seleção de Messi e companhia liderava o ranking até julho, caiu para a terceira posição em setembro, e subiu para o segundo lugar em outubro. Além dos três times mencionados acima, completam o top 10: França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha.

Top 10 do Ranking da Fifa: