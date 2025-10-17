DISE prende duas mulheres por tráfico de drogas em Fernandópolis 

Suspeitas foram flagradas com porções de cocaína já embaladas para venda pela Avenida Afonso Cáfaro, no bairro Residencial Santa Filomena.

Duas mulheres foram presas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP, na tarde desta quinta-feira (16.out), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, as suspeitas, de 41 e 43 anos, vinham sendo monitoradas por agentes da Delegacia Especializada. A abordagem ocorreu na Avenida Afonso Cáfaro, no bairro Residencial Santa Filomena, quando policiais civis apreenderam diversas porções de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização.

As duas mulheres foram apresentadas na Delegacia de Polícia, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, sendo colocadas à disposição da Justiça.