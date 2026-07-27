Morre vítima de colisão entre motocicletas em Votuporanga 

Maria Cristina da Silva Von Ancken, de 61 anos, permaneceu hospitalizada por 10 dias e teve óbito confirmado neste domingo (26).

Faleceu neste domingo (26.jul), a senhora Maria Cristina da Silva Von Ancken, de 61 anos, vítima de complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, Maria Cristina da Silva Von Ancken estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Votuporanga, desde o acidente ocorrido entre as duas motocicletas ocorrido há dez dias.

Ainda segundo o apurado, o acidente foi registrado no cruzamento das ruas das Américas e José Abdo Marão. Na oportunidade, Maria Cristina seguia pela via preferencial quando teve a trajetória interceptada por outra motocicleta. Com a violência da colisão, ela foi arremessada ao asfalto e socorrida inconsciente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada em estado grave ao pronto-socorro do hospital.

Apesar dos esforços da equipe médica, Maria Cristina da Silva Von Ancken não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu.

As circunstâncias do acidente são apuradas pelas autoridades.

Muito conhecida na cidade, Maria Cristina trabalhou por cerca de 20 anos como balconista da tradicional Padaria KiPão, na Rua Pernambuco. Ela deixou a filha, Juliana, além de familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 13h, nesta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.