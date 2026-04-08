Débora Romani pede Wi-Fi na UPA, câmeras nos Ecotudos e melhorias em ciclovia 

A vereadora apresentou as indicações no plenário da Câmara Municipal, sendo posteriormente encaminhadas à Prefeitura de Votuporanga.

A vereadora Débora Romani (PL) apresentou durante a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (6.abr), uma série de indicações ao Poder Executivo com foco em melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade dos serviços públicos.

Entre as propostas está a instalação de câmeras de monitoramento nas unidades de Ecotudo do município. Segundo a vereadora, a medida busca reforçar a segurança desses espaços, que são utilizados para o descarte adequado de resíduos.

A ausência de vigilância, conforme apontado na justificativa, tem favorecido ações de vandalismo e o descarte irregular de materiais, comprometendo tanto o patrimônio público quanto o meio ambiente. Com a implantação do sistema, a expectativa é inibir práticas ilegais e facilitar a identificação de possíveis infratores.

Outra indicação apresentada pela vereadora prevê a disponibilização de Wi-Fi gratuito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na oportunidade, Débora Romani destacou que a iniciativa visa oferecer mais conforto e dignidade aos usuários do serviço de saúde, que muitas vezes permanecem por longos períodos aguardando atendimento. O acesso à internet permitiria que pacientes e acompanhantes mantenham contato com familiares, acessem informações e até solicitem transporte por aplicativos, garantindo mais praticidade e segurança no retorno para casa.

Além disso, a parlamentar também solicitou a realização de estudos e obras para revitalização da ciclovia localizada às margens da Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, no trecho entre o bairro Portal das Brisas e o 5º Distrito Industrial.

De acordo com a justificativa, o local apresenta problemas como vegetação alta, buracos, irregularidades no pavimento e deficiência na sinalização, o que tem colocado em risco os usuários, especialmente trabalhadores que utilizam a via diariamente.

A proposta prevê serviços de roçagem, recuperação do leito, nivelamento e implantação de sinalização adequada, com o objetivo de garantir mais segurança, incentivar a mobilidade sustentável e melhorar as condições de deslocamento na região.

As indicações foram apresentadas na Casa de Leis e posteriormente encaminhadas para análise do Poder Executivo.