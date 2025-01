Tarcísio planeja evento com prefeitos para apresentar propostas de parceria 

O foco do governador é apresentar realizações recentes da gestão estadual, além de programas em andamento e possibilidades de parcerias com os municípios.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prepara um megaevento com prefeitos de todas as cidades do estado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O evento está marcado para o dia 6, das 9h às 14h.

Segundo apuração da CNN Brasil, o foco do governador é apresentar realizações recentes da gestão estadual, além de programas em andamento e possibilidades de parcerias com os municípios. São esperados 2.400 convidados entre prefeitos, assessores e secretários municipais.

O governador preparou uma apresentação para os prefeitos e ordenou que secretários de diversas áreas montem estandes para dialogar diretamente com os mandatários municipais para apresentar programas e projetos. Tarcísio quer aproximar, principalmente, prefeitos em primeiro mandato, que assumiram o poder no início do mês.

Orçamento

Conforme noticiado em dezembro do ano passado, o orçamento estadual sofreu o maior corte justamente na secretaria responsável pela gestão de emendas e convênios com prefeituras, chegada por Gilberto Kassab (PSD). Fontes do governo, no entanto, minimizam que esse corte possa atrapalhar o andamento das parcerias com prefeitos. Conforme noticiado anteriormente, o plano era destinar R$ 2,2 bilhões para a secretaria de Governo e Relações Institucionais. O valor sofreu um corte de R$ 1,3 bilhão e ficou em pouco mais de R$ 900 milhões.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3