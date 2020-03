Morre ex-presidente do PT de Fernandópolis, Rober Caetano

Morreu na manhã desta quarta-feira, dia 11, o ex-presidente do PT – Partido dos Trabalhadores – em Fernandópolis, Rober Caetano de Souza, 53 anos. Ele estava internado na UTI da Santa Casa depois de uma complicação do pâncreas, causando hemorragia.

Robinho do PT, como era conhecido, chegou a ficar internado em um Hospital de São José do Rio Preto por mais de uma semana e, mesmo debilitado, deixou o leito mesmo contrariando a junta médica. Nos últimos dias, teve nova complicação, sendo encaminhado a UPA e posteriormente internado na Santa Casa de Fernandópolis.

Na sua história de militância dentro do PT, Robinho foi secretário de Cultura na Prefeitura de Fernandópolis na gestão do ex-prefeito Adilson Campos, logo após a morte do ex-prefeito Newton Camargo de Freitas.

Chegou a assumir cargos de assessor parlamentar de diversos deputados federais e estaduais, como Cândido Vaccarezza, Luiz Turco, Valmir Prascidelli, entre outros.