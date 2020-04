Falece aos 82 anos o mecânico, Pedro Japonês

Faleceu neste domingo (26), às 23h20, na santa Casa de Votuporanga, aos 82 anos, o Sr. Pedro Ushida. Viúvo, deixa os filhos Élcio Pedro Ushida, Emília Alves Ushida Villa Noeva e Elza Alves Ushida. Natural de Martinópolis (SP), em Votuporanga exerceu a profissão de mecânico de máquinas, torno e solda; sua oficina ficava na rua Amazonas, quase esquina com a Maranhão, no bairro Marão. Pedro Ushida teve como seu ultimo endereço a Rua Oiapoc, 3590 – Jardim Marin. Seu corpo será sepultado nesta segunda-feira (27) , as 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.