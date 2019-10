Vereadores vão a Brasília buscar recursos

No gabinete da deputada federal Bruna Furlan os parlamentares pediram um recurso no valor de R$100 mil para custeio e manutenção da Santa Casa de Votuporanga e ainda R$50 mil para o Lar Beneficente Celina. À deputada federal Carla Zambelli, foi protocolado reivindicação no valor de R$100 mil para ser destinado à Santa Casa e mais R$50 mil ao Lar Celina.

Os vereadores ainda estiveram no gabinete do deputado federal Geninho Zuliani onde reivindicaram emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a Santa Casa; em audiência com o parlamentar federal Guga Peixoto, os edis de Votuporanga pediram uma emenda no valor de R$100 mil para a Secretaria Municipal de Saúde.

Para a deputada federal Joice Hasselmann, a comitiva de vereadores pediu o seu empenho para viabilizar emenda no valor de R$70 mil para o Recanto Tia Marlene; o mesmo valor solicitado no gabinete da deputada federal Maria Rosas para a mesma entidade filantrópica.

Ao deputado federal pastor Marco Feliciano, os vereadores pediram recurso no valor de R$50 mil para o Lar São Vicente de Paulo; mesmo valor solicitado à deputada federal Katia Sastre para o Lar São Vicente de Paulo.

Hery, Chandelly e Edinalva ainda estiveram no gabinete da deputada federal Renata Abreu, onde pediram uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil para a Santa Casa; a deputada federal Tábata Amaral recebeu pedido para emenda no valor de R$ 70 mil para a instituição Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. A deputada Joice Hasselmann também recebeu pedido dos vereadores para liberar emenda no valor de R$70 mil para a Associação Irmão Mariano Dias.

O deputado federal Roberto de Lucena recebeu reivindicação dos vereadores para liberar emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a Santa Casa de Votuporanga; o deputado federal Guga Peixoto recebeu pedido para propor uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para o Lar São Vicente de Paulo e ainda R$200 mil para a Santa Casa de Votuporanga.