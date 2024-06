Rafinha treina com elenco e se aproxima de volta ao São Paulo 

Lateral não joga desde o começo de abril, quando sofreu uma fratura na estreia do time na Libertadores.

O lateral Rafinha treinou com o elenco do São Paulo na segunda-feira e deu mais um passo para retornar ao time – o que não acontecerá contra o Criciúma, quinta, entretanto.

Foi a primeira atividade do tipo do veterano desde que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda no jogo contra o Talleres, a estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores, no dia 4 de abril.

Na segunda-feira, ele participou da primeira parte do treino, um trabalho de posse de bola em espaço curto.

O jogador celebrou o momento nas redes sociais: “Depois de dois meses de muito sofrimento, por ter que ficar fora dos treinamentos e jogos em decorrência da fratura que tive, hoje treinei com o grupo novamente. Muito feliz por estar de volta e poder ajudar meus companheiros dentro de campo”, escreveu o lateral.

A lateral direita tem sido um ponto de atenção do São Paulo. Sem Rafinha, que ainda não jogou com Zubeldía, o time também perdeu Moreira recentemente, com uma lesão muscular.

Desde que Rafinha se machucou, Igor Vinicius assumiu a titularidade e esteve em campo em 15 dos 18 jogos.

*Com informações do ge