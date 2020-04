Mirassol pode perder 60% do elenco até maio; veja os contratos

O Mirassol pode perder 18 jogadores que possuem contrato com o clube entre o fim de abril e o início de maio. Ou seja, do total de 28 jogadores, o time pode ficar sem praticamente 60% do seu elenco caso o Paulistão, paralisado por conta da pandemia do coronavírus, seja retomado.

Com 16 pontos, o Mirassol é vice-líder do Grupo C do Campeonato Paulista, muito próximo de uma vaga nas quartas de final da competição. No geral, o Leão ostenta a quinta melhor campanha.

Além da reta final do Paulistão, o Mirassol tem no calendário a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo o tempo de contrato dos jogadores do Mirassol:

Goleiros:

Hugo Henrique – 21/07/2022

Kewin – 30/04/2021

Matheus – 31/05/2021

Laterais:

Daniel Borges – 31/12/2020

Matheus Rocha – 31/12/2022

Vinicius Baracioli – 30/04/2022

Carlos Renato – 30/04/2020

Romário – 30/04/2020

Frank – 30/04/2022

Zagueiros:

Tiago Alves – 27/04/2020

Reniê – 27/04/2020

Luiz Otávio – 30/04/2020

Diego Giaretta – 27/04/2020

Volantes:

André Castro – 27/04/2020

Ernandes – 27/04/2020

João Denoni – 25/04/2020

Neto Moura – 31/12/2021

Paulo Roberto – 27/04/2020

Meias:

Camilo – 27/04/2020

Chico – 30/04/2020

Juninho – 05/05/2021

Luis Oyama – 30/05/2021

Atacantes:

Bruno Mota – 05/05/2020

Claudinho – 05/05/2020

Dellatorre – 06/05/2020

Maranhão – 27/04/2020

Marcelo Toscano – 30/04/2020

Rafael Silva – 05/05/2020

