Em Riolândia, bandidos invadem propriedade rural e furtam mais de 15 cabeças de gado

Na madrugada desta segunda-feira, 6, bandidos invadiram uma propriedade rural localizada em Riolândia, e furtaram mais de 15 cabeças de gado.

Segundo informações, o proprietário do Sítio Da Goiaba, Antônio Probio, de 79 anos, chegou na propriedade e percebeu que grande parte de seu trabalho de toda uma vida, havia sido levado por criminosos.

Profundamente entristecido e sem pistas que levassem aos bandidos, ele procurou a Delegacia de Polícia.

Ainda não há suspeitos do crime e as diligências estão sendo feitas junto à Polícia Civil para localizar os animais subtraídos e os indivíduos envolvidos no caso. (Votunews)