MERCADO DA BOLA – Marcos Tito da MGS Sport se alia ao empresário europeu Federico Pastorello

O votuporanguense Marcos Tito se aliou nesta semana o empresário europeu Federico Pastorello, para juntos intermediarem negócios com jogadores brasileiros e de toda a Europa.

Marcos Tito, que mora em Santos e Federico Pastorelo da P&P Sport Management, que reside em Mônaco, no sul da França pretendem levar os atuais jogadores que empresariam a muitos times europeus.

“É com grande alegria que informo oficialmente a todos que, a partir de agora sou o representante da P&P Sport Management, presidida por Federico Pastorello, pessoa no qual tive a satisfação de conhecer e firmar esta parceria internacional. Um homem mundialmente reconhecido pela excelência do seu trabalho, dono de uma humildade ímpar, para organizamos negócios com jogadores em todo o mundo”, disse Tito em entrevista ao Diário. Marcos conta que já se encontra aberto oficialmente em São Paulo.

Atualmente Marcos Tito, que começou aqui em Votuporanga como “olheiro”, mantém em seu plantel jogadores como: Lucas Verissimo do Santos e Daniel Guedes do Santos F. C.; Lucas do CSA; Willyan Rocha do Portimonense de Portugal, Zeca do Internacional; além de jogadores no Sub 23, também no Internacional e Atlético Mineiro. No futebol de base (sub 15 e 20), Marcos Tito mantém jogadores no Santos, Grêmio, São Paulo, Botafogo do Rio e Atlético Mineiro.

Já o seu parceiro europeu mantém em seu plantel os tops: Gerson do Flamengo, Lukaku e Candevra do Inter de Milão, Boateng e Dalbert do Fiorentina, Lucas Silva do Flamengo, Keita do Mônaco, Mertens do Napoli, Wendel do Bayer, Júnior Urso do Corinthians, Gerson do Flamengo, entre outros.

Em Votuporanga

O votuporanguense Fabio Lima foi contratado por Marcos Tito para garimpar atletas na região

Marcos Tito contratou para garimpar jogadores na Região Noroeste outro votuporanguense, Fabio Lima. Ele agora faz parte da MGS Sport e P&P Sport Management.

Bola de Prata

Veríssimo também recebeu o premio de melhor zagueiro do Brasileirão no programa Mesa Redonda da TV Gazeta São Paulo

Bola de Prata: Lucas Verissimo e Marcos Tito na entrega da Bola de Prata ao atleta recentemente no canal ESPN

Por outro lado, aqui no Brasil, Marcos Tito é só alegria com seus jogadores: “Como não ter orgulho? Lucas Veríssimo é Bola de Prata! Estamos em festa! Sou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar com um atleta tão honroso, esforçado e dedicado. Parabéns, Lucas. Tenho sua amizade como um presente. Torço muito por você! Terá sempre o meu apoio e admiração! Divido esta alegria também com Emerson Serra, parceiro que foi essencial para este momento”, confessou Marcos Tito em sua página das redes sociais. O prêmio foi entregue no canal ESPN na última semana em São Paulo. Verissimo também recebeu o premio de Melhor zagueiro do Brasileirão, também na última semana no programa Mesa Redonda da TV Gazeta em São Paulo.